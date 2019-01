Бейзбол Ривера е първият единодушен избор в Залата на славата, още трима влязоха във випуск '19 23 януари 2019 | 10:04 0 0 0 0 0



Освен 49-годишния бивш питчер границата от 75% във



Here. We. Go. Watch live on @MLBNetwork as @HallofFamePrez announces the newest members of the Hall of Fame #HOF2019 https://t.co/fckfvLJ37K pic.twitter.com/EGhcbqJq6Z — Baseball Hall (@baseballhall) January 22, 2019

"Това е просто отвъд въображението ми. Дори само да бъда обсъждан за Залата на славата е чест, а да бъда единодушен избор е просто невероятно. Трудно ми е да опиша с думи как се чувствам", сподели Ривера, прекарал цялата си 19-годишна кариера във Висшата лига с униформа на "янките" (1995-2013).



"Мариано беше едновременно свиреп боец и скромен шампион, което го превърна в толкова обичана бейзболна легенда – коментира съсобственикът на НЙ Янкис Хал Стайнбренър. – Успехите и славата никога не промениха Мариано, а неговото уважение към играта, униформата, съотборниците и съперниците превръщат този ден в истински празник на завета му. Ще има още много страхотни и талантливи риливъри, но никога повече няма да има такъв като него."



No ballots unchecked. And no words. #HOF2019 pic.twitter.com/9T8PK4Uivy — Baseball Hall (@baseballhall) January 23, 2019

Мо бе предложен за гласуване за първи път, както и Халадей, загинал в самолетна катастрофа с личния си хидроплан през 2017 г. За Мусина това бе шесто участие в анкетата, докато Мартинес бе включен в списъка за 10-а и последна година.



Своя 10-годишен лимит достигна и Фред Макгриф, който във финалното си участие получи 169 гласа (39,8%) и остава извън Залата, поне засега. Включени за седми път в допитването, опетнените с допинг величия Роджър Клемънс и Бари Бондс продължиха да увеличават резултатите си спрямо предходните гласувания, но все още са далеч от необходимия праг – съответно 253 гласа (59,5%) и 251 гласа (59,1%).



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

