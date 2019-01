Серина Уилямс пропусна 4 мачбола и загуби от Плишкова в драма в Мелбърн

She's done it! @KaPliskova saves four match points en route to a 6-4 4-6 7-5 victory over #Serena Williams. She's into the final 4! #GameSetMatch #AusOpen pic.twitter.com/txzmOmDggc

Загубата на Серина означава, че феновете няма да видят жадуваното повторение на финала на Ю Е Оупън 2018 между Серина и Осака, но станалото на корта в Мелбърн е достатъчна компенсация. Двубоят премина през изключителни обрати. Плишкова водеше със сет и пробив във втория и допусна обрат. В третия Серина поведе с 5:1 и победата изглеждаше близо, когато получи контузия при приземяване след сервис. До края тя имаше възможности да затвори мача, но чехкинята не трепна в решителни моменти и се възползва максимално от проблемите на съперничката си.

“Усещах, че съм вече близо до отиване в съблекалнята, но ми се отвори шанс и се възползвах от него. Тя играеше много добре до този момент. Казах си - нека спечеля този гейм, пък да видим какво ще стане и в крайна сметка се оказах печеливша. Ще направя всичко възможно да се подготвя добре за Наоми Осака. Има стил, който напомня този на Серина. Ще правя обичайните неща преди мача, но първо трябва да взема ледена вана и да се възстановя”, коментира Плишкова.

At 5-1 down in the third set against Serena Williams, @KaPliskova's mind was in the locker room...



Somehow she ended up in the #AusOpen semifinals.



This is how. pic.twitter.com/O8IpYeh27D