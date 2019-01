Тенис Наоми Осака срази Свитолина в Мелбърн 23 януари 2019 | 03:28 - Обновена 0 0 0 0 5 Японската тенисистка Наоми Осака е третата полуфиналистка на Откритото първенство на Австралия. 21-годишната Осака срази набързо с 6:4, 6:1 украинската първа ракета Елина Свитолина. Съперничка на шампионката от Ю Ес Оупън 2018 в спора за място на финала ще бъде победителката от мача между Серина Уилямс и Каролина Плишкова. Феновете жадуват за среща между Осака и Уилямс, която ще бъде повторение на финала на Откритото първенство на САЩ. Осака също така стана първата японка, достигнала полуфинал в Австралия от 1994 година насам, когато това стори Кимико Дате. It's @Naomi_Osaka_ who takes the first set 6-4!



On her fourth set point, the Japanese fourth seed breaks #Svitolina. #AusOpen pic.twitter.com/FEtyCIKp8l — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019 The first Japanese woman to reach the #AusOpen final four since 1994 (Kimiko Date) pic.twitter.com/CVhAh8oGgM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019

Вторият сет стартира с гейм за Осака, последван от пробив. Свитолина продължи да греши, а и се появиха и физически проблеми с дясното рамо. При 3:0 тя получи медицинска помощ на корта, но и това не помогна. Осака отново я проби, след което затвърди за 5:0. Украинката все пак записа гейм във втория сет, след което Осака спечели убедително подаването си и се класира за финалната четворка. Така японката не само елиминира Свитолина, но и отне и възможността да стане номер 1 в ранглистата, докато самата тя остана в борбата за върха в ранглистата. "Няма значение с коя от двете ще играя, ще бъде много трудно. И двете са велики тенисистки", каза Осака след успеха си, който предложи интрига само в първия сет. Двете тенисистки печелеха подаванията си до шестия гейм, в който японката успя да стигне първа до пробив. Последва спад в играта й и украинката го върна, за да допусне пробив още в следващото разигравана. При 5:3 японката сервира за спечелване на сета. Осака поведе с 30:0, но седмата в света Свитолина обърна гейма. Тя сервира за изравняване в резултата, но Осака стигна до три сетбола. Свитолина ги отрази, но съперничката й стигна до нова точка за пробив и взе сета от посрещане.Вторият сет стартира с гейм за Осака, последван от пробив. Свитолина продължи да греши, а и се появиха и физически проблеми с дясното рамо. При 3:0 тя получи медицинска помощ на корта, но и това не помогна. Осака отново я проби, след което затвърди за 5:0. Украинката все пак записа гейм във втория сет, след което Осака спечели убедително подаването си и се класира за финалната четворка. Така японката не само елиминира Свитолина, но и отне и възможността да стане номер 1 в ранглистата, докато самата тя остана в борбата за върха в ранглистата.



