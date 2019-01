Шарапова се оказа голям фен на Циципас

Гръцката тенис сензация Стефанос Циципас печели все повече реални и виртуални почитатели след изумителното си представяне на Откритото първенство на Австралия до момент. 20-годишният грък достигна до полуфиналите и стана най-младият полуфиналист в турнири от Големия шлем в последните 12 години.

