Англия Борнемут привлече национал на Уелс 22 януари 2019 | 20:25 - Обновена 0 0 0 0 0

Chris Mepham: Bournemouth sign defender from Brentford for £12m https://t.co/kaeg5Dxq74 pic.twitter.com/UamSeeDtHP — More UK News (@TweetMoreUKNews) 22 януари 2019 г.

"Еди Хауи е фантастичен мениджър и това, което прави, е забележително. Наистина е вълнуващо да работя под негово ръководство. Никога не съм имал съмнение, че искам да премина в Борнемут", заяви 21-годишният уелски национал. Борнемут привлече Крис Мефъм от втородивизионния Брентфорд , потвърдиха от елитния английски клуб. Цената на уелския национал е около 12 милиона паунда."Еди Хауи е фантастичен мениджър и това, което прави, е забележително. Наистина е вълнуващо да работя под негово ръководство. Никога не съм имал съмнение, че искам да премина в Борнемут", заяви 21-годишният уелски национал.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2546

1