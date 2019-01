Уест Хам плаща глоба от сто хиляди лири заради публиката

Уест Хам ще плати глоба от сто хиляди лири заради навлизане на публика на терена по време на мача от Висшата лига срещу Бърнли през миналия сезон. Запалянковци на "чуковете" навлязоха на футболния терен на няколко пъти на "Лондон Стейдиъм" в двубоя на 10 март, спечелен от Уест Хам с 3:0. Феновете предизвикаха инцидент с капитана на лондончани Марк Нобъл, а също изразиха недоволството си към клубните собственици Дейвид Голд и Дейвид Съливан.

Full story as #WHUFC are hit with a £100k fine after the crowd trouble vs Burnley last year but their landlords LS185 have come under seriously heavy fire from the FA. https://t.co/p0ZydQCrbW