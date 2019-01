Ювентус и Ливърпул са отборите с най-добри трансфери

Ювентус и Ливърпул са направили най-добри трансфери от икономическа гледна точка, като стойността на привлечените играчи в момента е най-висока в сравнение с платените пари за привличането им. Това показва поредният анализ на CIES Football Observatory, базирана в Университета в Нюшател.

Изследването е на върху играчите в отборите от петте най-силни първенства. Ювентус и Ливърпул са клубовете, чиито футболисти оглавяват двата списъка за оценка на стойността на играчите. Едната класация е за играчи, които са преминали с трансферна сума и са повишили цената си в новия клуб.

Другата е за футболисти, които са намерили новия си клуб със свободен трансфер. В класацията за футболисти, които са преминали с трансферна сума, Ливърпул има трима футболисти в топ 20. И нито един друг клуб не може да ги конкурира в това отношение. На върха обаче е Родри Ернандес от Атлетико (Мадрид), чиято цена през лятото на 2018-а година е била 25.0 милиона евро, като скокът му е 45.1 милиона.

