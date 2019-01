Бивш играч на Реал Мадрид и Арсенал се завърна в Испания

Бившият национал на Испания Хосе Антонио Рейес ще продължи кариерата си в Екстремадура, съобщава официалният сайт на клуба. 35-годишният нападател подписа договор до края на сезона. Утре ще бъде официалното му представяне. Екстремадура е в зоната на изпадане на испанската Сегунда дивисион.

Jose Antonio Reyes join Extremadura on contract until the end of the season. pic.twitter.com/u2KRE3Fhf2