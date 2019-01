Бенитес поставил исканията си, иначе си тръгва

Мениджърът на Нюкасъл Рафа Бенитес може да напусне клуба в края на сезона. Според "The Telegraph", 58-годишният специалист е заявил, че ще си тръгне, ако не бъдат привлечени поне двама нови играчи в зимния трансферен прозорец.

Exclusive: Rafa Benitez is at breaking point and will leave Newcastle this summer unless new players are brought in this month | @LukeEdwardsTele https://t.co/st4lfPGYkz