Англия Шеф от издирването: Едва ли са живи, няма как да изкарат повече от час във водата 22 януари 2019 | 17:32 - Обновена 0 0 0 0 0



“Бих казал, че няма никакъв шанс да ги открием живи. Преди дни самият аз ходих да плувам там и издържах в студената вода само три минути. Човек би изкарал там най-много час. Не смятам също, че са се приземили на земя, защото това щеше да бъде засечено”, коментира той пред So Foot.



Заедно с аржентинския нападател на борда на малкия самолет е бил само пилотът. Предполага се, че те са паднали във водата в близост до остров Гернси в Ла Манша.

BREAKING: Cardiff City’s new signing Emiliano Sala feared to be on board a missing plane, police sources tell @afpfr pic.twitter.com/CSa3NSnJtU — B/R Football (@brfootball) January 22, 2019

Издирвателната акция започна снощи в 21:00 часа. Изпълнителният директор на английската служба за издирване на изчезнали самолети Джон Фитцжералд сподели своите лични впечатления от района, в който най-вероятно е паднал самолетът с футболиста на Кардиф Емилиано Сала на борда.“Бих казал, че няма никакъв шанс да ги открием живи. Преди дни самият аз ходих да плувам там и издържах в студената вода само три минути. Човек би изкарал там най-много час. Не смятам също, че са се приземили на земя, защото това щеше да бъде засечено”, коментира той пред So Foot.Заедно с аржентинския нападател на борда на малкия самолет е бил само пилотът. Предполага се, че те са паднали във водата в близост до остров Гернси в Ла Манша.Издирвателната акция започна снощи в 21:00 часа.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 404

1