Франция Балотели близо до Олимпик Марсилия 22 януари 2019 | 17:30

Бившият нападател на Ница Марио Балотели е близо до трансфер в Олимпик Марсилия. Според "La Provence", 28-годишният италианец ще се присъедини към френския гранд още тази седмица. Mario Balotelli is currently travelling to La Commanderie to complete a free transfer from OGC Nice to Marseille this afternoon, according to La Provence https://t.co/CytcJ7EHuY — Get French Football News (@GFFN) January 22, 2019 Балотели ще пристигна в Марсилия днес, за да проведе финални преговори. Ръководството на Олимпик иска нападателят да се включи в мачовете още в петък, когато в среща от 22-ия кръг противник ще бъде Лил. През текущия сезон Балотели изигра 10 мача за Ница и не отбеляза гол, а през лятото бе много близо до договор с марсилци, но трансферът се провали в последния момент.

