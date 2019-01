Ман Сити вкара девет на Бъртън Албиън, но Де Бройне и Менди ще играят в реванша

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че няма да пуска изцяло младежки състав в предстоящия мач с Бъртън Албиън, въпреки победата с 9:0 в първия полуфинален двубой за Купата на Лигата, която постигнаха шампионите на Англия.

Със сигурност сред титулярите за "гражданите" ще бъдат белгиецът Кевин де Бройне, който наскоро се завърна в игра след травма в коляното.

Pep Guardiola has confirmed @BenMendy23 will be in @ManCity squad for tomorrow's Carabao Cup semi-final second-leg clash against Burton Albion after two months out. #SSNhttps://t.co/hK2527WpeP pic.twitter.com/FmfSKml3bI