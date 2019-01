Трансферна бомба! Сергей Гранкин ще играе в Германия

View this post on Instagram

Бро, с первым заграничным контрактом тебя! Когда-то надо было начинать!:)))))) Немецкие фанаты Берлина ждут тебя на поле!:) Знаю, что и там ты будешь лучший! Желаю тебе удачи!!!

A post shared by Vladimir Kastornov (@vladaboom) on Jan 22, 2019 at 12:26am PST