Интер печели битката с Юве за защитник на Ман Юнайтед

Защитникът Манчестър Юнайтед Матео Дармиан скоро ще напусне клуба, съобщават различни медии в Италия. Според "Calciomercato", 29-годишният италианец ще премине в Интер, което идва като изненада, след като преди дни се смяташе, че крайният защитник е договорен за Ювентус.

Миланският клуб е предложил на италианеца заплата от 3,8 милиона евро годишно, а конкурентите от Торино с 300 хиляди по-малко. През текущия сезон Дармиан е изиграл едва 6 мача за Манчестър Юнайтед.

