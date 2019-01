Англия Специалист по спасяването отписа шансовете на Сала: Не вярвам да има оцелели 22 януари 2019 | 15:38 - Обновена 0 0 0 0 1

An official involved in the search for a plane with Argentine soccer player Emiliano Sala on board says he is not expecting any survivors to be found.https://t.co/zDNWPlVNSh — Sportsnet (@Sportsnet) January 22, 2019

“Самолетът просто е изчезнал. Не е имало дори разговор по радиото. Не очаквам да има оцелели. Бреговата охрана вероятно е на същото мнение. Но наистина не знаем как изведнъж просто е изчезнал”, коментира Фицджералд пред AP.



Сала премина в Един от ръководителите в операцията за търсенето на изчезналия самолет, на борда на който е бил и Емилиано Сала , не вярва, че ще има положителна развръзка на цялата ситуация. Джон Фицджералд работи за Channel Islands Airsearch - компания, която описва себе си като “очите на спасителните лодки в небето”, е заявил пред Associated Press, че нещата не изглеждат никак добре.“Самолетът просто е изчезнал. Не е имало дори разговор по радиото. Не очаквам да има оцелели. Бреговата охрана вероятно е на същото мнение. Но наистина не знаем как изведнъж просто е изчезнал”, коментира Фицджералд пред AP.Сала премина в Кардиф Сити преди няколко дни, след което се върна до Нант , за да се сбогува със съотборниците си и отново бе поел към Уелс.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 824 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1