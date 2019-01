Англия Рио Фърдинанд: Пиех по 10 бири, след това минавах на водка 22 януари 2019 | 15:24 - Обновена 0 0 0 1 1



Former professional footballer peddling untested science because it told him he needs to eat more protein and drink less alcohol to build muscle mass. ONLY £99. Bargain...https://t.co/IzAT57l1UR — Lewis Steell (@LewisSteell) 22 януари 2019 г.

“По онова време културата беше доста по-различна от тази, която футболистите изповядват сега. Когато играх в Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд призна в интервю за The Telegraph, че през своята футболна кариера е имал сериозни проблеми с алкохола. Легендарният английски бранител е бил зависим от алкохола още като юноша.“Когато бях младеж, бях доста луд. Спомените от моята кариера са доста объркани. Хората разказват за случки от моя живот, но не знам за какво говорят, защото не помня почти нищо заради алкохола. Можех да изпия по осем, девет и дори десет кенчета бира, след което минавах на водка. Можех да пия по цял ден. Заради алкохола не помня някои моменти от моята кариера”, започна Фърдинанд разказа си.“По онова време културата беше доста по-различна от тази, която футболистите изповядват сега. Когато играх в Уест Хам , мислихме за футбол, алкохол и нощни клубове. Единственото нещо, за което съжалявам, е, че пих толкова много. Имах късмет, защото притежавах природни дадености и се справих с този проблем”, завърши защитникът.

