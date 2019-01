Отложиха Левски - Марица за понеделник! Шампионките заминаха за Щутгарт

За отбора на Марица (Пловдив) стартът на втория полусезон в Националната волейболна лига бе отложен с три дни, заради предстоящото им гостуване на германския Алианц МТФ (Щутгарт) за мач от Шампионската лига. Така срещата от осмия кръг на НВЛ между вицешампионките от Левски (София) и действащия първенец на България ще се проведе в понеделник, 28 януари, от 16:00 б.в. в софийската зала Люлин.

Рано тази сутрин Жълто-сините потеглиха към Истанбул, откъдето ще вземат полет за Щутгарт. Двубоят им от третия кръг в Група А от най-престижния клубен евротурнир ще се играе утре, 23 януари, от 20.00 б.в. в зала ШАРена.

