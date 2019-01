Италия Интер връща Вършалко на Атлетико Мадрид 22 януари 2019 | 13:48 - Обновена 0 0 0 0 0

Sime #Vrsaljko, classe '92, all'#Inter dalla scorsa estate



In questa stagione:



12 presenze

912 minuti collezionati

2 assist

17,5 milioni di euro: la cifra necessaria per il riscatto dall'Atletico Madrid



Sarà lui il terzino del prossimo futuro nerazzurro? pic.twitter.com/80XaHA0lID — BUU passioneinter.com (@passione_inter) 22 януари 2019 г.

В Интер не са особено доволни от представянето на десния краен защитник, който често е измъчван от мускулни травми. През изминалото лято “нерадзурите” платиха 6.5 млн. евро за наема на футболиста, като до момента той е записал едва 13 срещи. Интер не възнамерява да активира откупната клауза на Шиме Вършалко през лятото и ще върне бранителя на Атлетико Мадрид , съобщава AS. “Нерадзурите” имат правото да откупят Вършалко за 17.5 млн. евро, но ръководството на 18-кратния шампион на Италия едва ли ще се възползва от тази опция. “Нерадзурите” смятат, че откупната клауза на хърватина е прекалено висока и ако не успеят да се споразумеят с “дюшекчиите” за намаляването й, то Вършалко ще се върне в Атлетико.В Интер не са особено доволни от представянето на десния краен защитник, който често е измъчван от мускулни травми. През изминалото лято “нерадзурите” платиха 6.5 млн. евро за наема на футболиста, като до момента той е записал едва 13 срещи.

