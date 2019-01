Тенис Сензацията Циципас: Пресата полудя след победата ми над Федерер 22 януари 2019 | 12:36 - Обновена 0 0 0 0 2

Who's into their first Grand Slam semifinal?@StefTsitsipas battles past Bautista Agut 7-5, 4-6, 6-4, 7-6. #AusOpen pic.twitter.com/gAksMZecNS — ATP Tour (@ATP_Tour) January 22, 2019 Гъркът е най-младият полуфиналист в турнира от 2003 година насам, когато в четворката проби Анди Родик. Роденият в Атина тенисист преодоля умората и демонстрира завидно спокойствие в най-важните разигравания. Той спечели първия и третия сет, след като изоставаше с пробив, а в четвъртия беше безкомпромисен в тайбрека.



“В началото на годината си казах, че моята цел е полуфинал турнир от Големия шлем. Тогава си помислих, че съм си загубил ума, но не - това се оказа реална задача”, заяви Циципас, който ще участва и на предстоящия Sofia Open през февруари. "I'm living the dream."



— TSITSIPAS, Stefanos, first-time Grand Slam semifinalist#AusOpen pic.twitter.com/80ehlY7xr6 — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 22, 2019 “Най-сложното в мача с Роберто бе не самата игра, а подготовката за нея. Пресата полудя след моята победа над Федерер, тя привлече изключително много внимание. Моята най-голяма задача бе да се концентрирам и да се съсредоточа за 1/4-финала. Доволен съм от това, което показах днес. Този мач доказа, че моите предишни победи не са били случайност”, добави Циципас. "Това е първата крачка. От тук се започва, а след това продължаваш напред. Радвам се, че постигнах целта ми, но това е само отправната точка за нещо по-голямо. Сега съм постигнал минимума, ако мога така да се изразя", добави тръцкият тенисист. "Беше странно след победата (срещу Федерер) и ми беше трудно да осъзная какво се е случило. Първата вечер имах болки в палеца на крака и това ме държеше буден. Дори цялото ми тяло беше сковано, защото се притеснявах за следващия мач. Чудех се дали ще мога да се наспя преди него. Победата срещу Федерер беше много важна за мен, защото ми изгради име. Дори и след нея обаче знаех, че следващият мач ще бъде най-голямото предизвикателство, защото в него ще трябва отново да се доказвам", завърши той. Φσει γαρ νθρωπος, βολεται, τοτο και οεται. pic.twitter.com/47a4Mf2oid — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 22, 2019 На полуфиналите 20-годишният грък ще се изправи срещу победителя от мача Франсис Тиафо (САЩ) — Рафаел Надал (Испания). After set 1 it’s time for a comparison of @RafaelNadal and @FTiafoe!



After set 1 it's time for a comparison of @RafaelNadal and @FTiafoe!

Check out their forehand ratios. The data suggests Nadal will continue to hunt forehands after his 1st and 2nd serve. He is doing this much more than in recent times!@AustralianOpen #GameInsightGroup #AusOpen pic.twitter.com/kCAYKFr9CV — Game Insight Group (@TennisAusGIG) January 22, 2019

