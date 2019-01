Манчестър Юнайтед трябва да вземе друго голямо решение и след това ще избере мениджър

Ръководството на Манчестър Юнайтед иска да назначи спортен директор преди края на сезона, съобщава “Индипендънт”. Собствениците фамилия Глейзър и вицепрезидента на клуба Ед Удуърд са взели това решение, защото искат човекът, който ще заеме тази длъжност, да е част от процеса по подбиране на следващия мениджър на тима.

