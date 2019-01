Мемфис разнищи фенове на Сент Етиен, които опитаха да се гаврят с него

I have nothing against the people who did this. I know they low key love me! — Memphis (@Memphis) January 21, 2019

It doesn’t bother me 1 second, I just wanted to say some things about it.

0 points against us this season i can imagine what that feels like — Memphis (@Memphis) January 21, 2019

No weapon formed against you shall prosper, I leave it by that! God bless everybody! Darkness cannot drive out darkness, only love can do that. Hate cannot drive out hate, love can do that. #ivory — Memphis (@Memphis) January 21, 2019

Мемфис Депай. Един от най-талантливите играчи на поколението си и несъмнено един от най-атрактивните футболисти на Стария континент. 24-годишният холандец възкресява кариерата си в редиците на Олимпик Лион, след като така и не убеди достатъчно по време на двегодишния си престой в Манчестър Юнайтед, че може да играе на “Олд Трафорд”, макар че несъмнено притежава всички качества за това.Но всъщност, за да бъде изцяло коректна ситуацията, просто Мемфис. Самият футболист многократно подчертава, че желае всички да се обръщат към него с първото му име, защото не желае да има нищо общо с фамилното си такова. Причината е, че бащата на Мемфис напуска семейството, когато холандската звезда е едва на 4 годинки. Сега острието на Лион смята, че баща му не е заслужил Мемфис да носи фамилията и стои твърдо зад това свое виждане.През уикенда Мемфис и съотборниците му от Лион гостуваха на Сент Етиен, а феновете на домакините издигнаха няколко транспаранта, които очевидно бяха насочени към ситуацията с отношенията между баща и син Депай.“Мемфис - 5 милиона последователи”, гласеше първото послание на ултрасите на Сент Етиен, касаещо популярността №11 от Лион в Instagram, последвано от друго, в което пишеше “И все още без баща!”Самият футболист използва профила си в друга социална мрежа, Twitter, за да отговори на нападките. “5,9 милиона, между другото”, написа Мемфис, а след това добави, че няма нищо против въпросните фенове, защото според него те всъщност го харесват, но просто не си го признават.“Освен това знам, че ги е яд, защото в техния отбор няма нито един играч с моите качества. Това не ме безпокои, просто исках да кажа някои неща. 0 точки срещу нас този сезон, представям си какво е чувството. Дали да продължавам?”, написа още крилото, завършвайки с цитат на Мартин Лутър Кинг, касаещ любовта и омразата."Tъмнината не може да изгони омразата. Само любовта може да стори това. Омразата не може да изгони омразата. Само любовта може да стори това. Бог да благослови всички", добавя холандецът.Досега през сезона Мемфис има общо 27 мача в Лига 1 и Шампионската лига, в които е вкарал 6 гола и е направил 10 асистенции. В дебютната си кампания в Лион (2017/2018), той завърши с общо 22 гола и 17 асистенции за 46 мача във всички турнири.