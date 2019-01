Англия Азар за Реал М: Защо не? Зидан го няма, но това пак е Реал 22 януари 2019 | 10:32 - Обновена 0 0 0 0 2

Eden Hazard on whether or not the Ballon D'Or is an objective of his: "Absolutely not. I have 3 Ballons D'Or at home, they are my children." (FF) — Get French Football News (@GFFN) January 21, 2019

Белгиецът кара шестия си сезон при лондончани, наскоро започна 29-ата си годишнина, а и от договора му остават по-малко от 18 месеца. За този период той спечели титлата на два пъти, по веднъж ФА Къп и Купата на Лигата. “В Англия вече съм завоювал всичко с изключение на “Къмюнити шийлд”. Но това не означава, че се махам. Винаги съм казвал, че бил искал да опитам нещо ново след кариерата ми в Англия, но пък има и неща, които ме карат да остана”, добави Азар. Бронзовият медалист от Мондиал 2018 Еден Азар не може да избяга от въпроси за евентуален трансфер в Реал Мадрид . Нападателят на Челси беше близо до раздяла с клуба през лятото, но в крайна сметка не го направи. “След Мондиала наистина исках да си тръгна, но пък останах и в момента правя един от най-силните си сезони - коментира той пред France Football. - Реал Мадрид? Защо не? Питате ме този въпрос, а в същото време знаете и отговора ми. Без Зидан Реал е различен, но пак си е Реал Мадрид.”Белгиецът кара шестия си сезон при лондончани, наскоро започна 29-ата си годишнина, а и от договора му остават по-малко от 18 месеца. За този период той спечели титлата на два пъти, по веднъж ФА Къп и Купата на Лигата. “В Англия вече съм завоювал всичко с изключение на “Къмюнити шийлд”. Но това не означава, че се махам. Винаги съм казвал, че бил искал да опитам нещо ново след кариерата ми в Англия, но пък има и неща, които ме карат да остана”, добави Азар.

