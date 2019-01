Тенис Даниел Колинс пречупи и Павлюченкова, отива на 1/2-финал 22 януари 2019 | 10:17 - Обновена 0 0 0 0 0



25-годишната американка, за която това е дебют в основната схема на “Аустрелиън Оупън”, победи рускинята с 2:6, 7:5, 6:1 след продължила над два часа битка на “Род Лейвър Арена”.



Двукратната колежанска шампионка на САЩ не бе печелила мач в предишните си участия на турнири от Големия шлем, но в Мелбърн изхвърли последователно поставените Юлия Гьоргес, Каролин Гарсия и световната №2 Анджелик Кербер, срещу която загуби само два гейма.

Danielle Collins is the first woman into the semifinals of the #AusOpen 2019. 2-6 7-5 6-1 over Pavlyuchenkova pic.twitter.com/IPstoTSX5M — (@SWGOAT) 22 януари 2019 г. 42-ата в света Павлюченкова, която за втори път игра четвъртфинал в Мелбърн след 2017 година, започна устремно и поведе с 5:0 по пътя си към успеха в първия сет.



35-та в класацията на WТА Колинс обаче се отърси от нервите и постепенно започна да намира играта си. Тя пропиля аванс от 5:2 във втората част, но все пак стигна до нов късен пробив, за да изравни.



В третия сет амeриканката показа отличен тенис и взе първите пет гейма, за да триумфира.



За място на финала тя очаква победителката от мача между представителката на домакините Ашли Барти и Петра Квитова от Чехия, които играят по-късно днес.

It's some achievement.



Danielle Collins has reached the Australian Open semi-finals, having never won a Grand Slam main draw singles match prior to the tournament.



More here: https://t.co/e0fVuBmqpF #ausopen pic.twitter.com/OQcmggyaUW — BBC Sport (@BBCSport) 22 януари 2019 г. "За първи път играх на "Род Лейвър Арена". Дори не бях тренирала тук. Беше голямо изживяване. Атмосферата беше невероятна. Сега ще гледам Барти и Квитова. Със сигурност ще бъде страхотен мач", коментира след двубоя Колинс.



