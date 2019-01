НБА Дончич остана в сянката на Янис въпреки първия си “трипъл-дабъл” 22 януари 2019 | 10:02 0 0 0 0 1



Адетокумбо вкара 31 точки за 36 минути при висок процент - 9/18 за 2 точки, 1/2 от тройката и 10/12 при наказателните удари. Крилото овладя 15 борби и направи 5 асистенции, които оставиха на заден план петте грешки, които натрупа в статистиката си. Цялата стартова петица на Бъкс приключи с двуцифрени точкови показатели, като след Янис се наредиха Ерик Бледсоу с 21 точки, Малкълм Брогдън с 19, Брук Лопес с 16 (4/7 от тройката) и Крис Мидълтън с 13. Лопес се отличи и с 5 чадъра, като в последните два мача на отбора си има общо 11 блокирани изстрела.

Giannis Antetokounmpo dunks one down over Luka Doncic and made sure Luka knew pic.twitter.com/vl2w0CdukO — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) January 21, 2019

Дончич нямаше ден в стрелбата и пропусна 11 шута от игра (6/17), но все пак завърши с 18 точки, 11 борби, 10 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър. Лука се превърна във вторият най-млад играч в историята с “трипъл-дабъл”. Първият е Маркел Фулц, като двамата са и единствените тийнейджъри, постигали нещо подобно. Джейлън Брънсън с 16 точки, както и Уес Матюс и ДеАндре Джордан с по 15 също играха нелошо за гостите, които на практика загубиха двубоя в третата четвърт, след като си размениха по една част надмощие преди почивката.

At 19 years and 327 days old, Luka Doncic has become the second-youngest player ever to have a triple-double (Markelle Fultz), and just the second teenager ever to do so. — Bobby Karalla (@bobbykaralla) January 21, 2019

В състава на Далас бе Костас Адетокумбо, който обаче не получи шанс за изява срещу по-големия си брат Янис. Младокът призна, че е имал смесени чувства, когато батко му е показвал добри неща срещу неговия отбор. Милуоки спечели домакинството си срещу Далас със 116:106, а младата звезда на Маверикс Лука Дончич остана в сянката на Янис Адетокумбо, макар да направи първия “трипъл-дабъл” в НБА кариерата си. Всички погледи бяха насочени именно към двамата европейци, а гръцката суперзвезда на Милуоки тотално доминира в двубоя, като кулминацията на представянето му бе забивка именно през словенската сензация на тексасци.Адетокумбо вкара 31 точки за 36 минути при висок процент - 9/18 за 2 точки, 1/2 от тройката и 10/12 при наказателните удари. Крилото овладя 15 борби и направи 5 асистенции, които оставиха на заден план петте грешки, които натрупа в статистиката си. Цялата стартова петица на Бъкс приключи с двуцифрени точкови показатели, като след Янис се наредиха Ерик Бледсоу с 21 точки, Малкълм Брогдън с 19, Брук Лопес с 16 (4/7 от тройката) и Крис Мидълтън с 13. Лопес се отличи и с 5 чадъра, като в последните два мача на отбора си има общо 11 блокирани изстрела.Дончич нямаше ден в стрелбата и пропусна 11 шута от игра (6/17), но все пак завърши с 18 точки, 11 борби, 10 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър. Лука се превърна във вторият най-млад играч в историята с “трипъл-дабъл”. Първият е Маркел Фулц, като двамата са и единствените тийнейджъри, постигали нещо подобно. Джейлън Брънсън с 16 точки, както и Уес Матюс и ДеАндре Джордан с по 15 също играха нелошо за гостите, които на практика загубиха двубоя в третата четвърт, след като си размениха по една част надмощие преди почивката.В състава на Далас бе Костас Адетокумбо, който обаче не получи шанс за изява срещу по-големия си брат Янис. Младокът призна, че е имал смесени чувства, когато батко му е показвал добри неща срещу неговия отбор. 0 0 0 0 1 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 274 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1