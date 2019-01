Тенис Треньорът на Серина: Тя е готова да спечели титлата в Австралия 22 януари 2019 | 09:33 - Обновена 0 0 0 0 2



Уилямс, която е само на един трофей от рекорда на Маргарет Корт, завоюва своята последна титла от “Голямата четворка” в Мелбърн през 2017 година преди да се оттегли временно заради майчинство. Тя се завърна в тура миналата година и достигна до финала на “Ю Ес Оупън”, където загуби от Наоми Осака.



Според Муратоглу, Серина не е била емоционално и физически готова да спечели в Ню Йорк, но в тези пет месеца до Австралия се върнала към върховата си форма.

A little more than 12 hours after defeating #Halep, @serenawilliams is back on the practice court.#AusOpen pic.twitter.com/azW83iSlA5 — #AusOpen (@AustralianOpen) 22 януари 2019 г. Говорейки след победата на Серина в четвъртия кръг срещу Симона Халеп, той обясни. “Мисля, че тя се чувства по-добре от миналата година, защото тогава въпреки че наистина направи много усилия да се върне към формата си, нямаше достатъчно време.



Мисля, че сега тя е готова физически. Също и емоционално, защото е голяма промяна в живота на всеки да имаш бебе. Трябва да свикнеш с новия живот. Това отнема време.



Но сега чувствам, че старата Серина се е върнала, както от физическа, така и от емоционална гледна точка.



Мисля, че нейното ниво е добро. Тя се нуждаеше от голяма битка и тя се случи в мача с Халеп. Страхотно е, особено когато свършва така”, заяви Муратоглу.

It's always special to share the court with @serenawilliams



I can be proud of my performance here @AustralianOpen and can't wait to be back next year!



@JJlovesTennis pic.twitter.com/8dGRpLzOwc — Simona Halep (@Simona_Halep) 22 януари 2019 г. 48-годишният специалист има пълно доверие на Серина и я подкрепя в стремежа й да триумфира в Мелбърн за осми път.



1