ОАЕ се класира за четвъртфиналите след трудна победа над Киргизстан

Киргизстан пропусна редица чисти положения през второто полувреме при резултат 2:1 за съперника, но Турсунали Рустамов се разписа с глава в добавеното време и изпрати мача в продължения. ОАЕ все пак поведе отново в 13-та минута на първата част, когато Ахмед Калил вкара от дузпа, а Киргизстан удари греда десет секунди преди края на мача.

The striker climbed from the bench and scored with his second touch to end Kyrgyzstan's resistance in extra-time and send the host UAE into the quarter-finals in #AsianCup2019. pic.twitter.com/sXWdADe2rj