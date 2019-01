Тенис Гръцкото чудо вече е на полуфинал 22 януари 2019 | 07:33 - Обновена 0 0 0 0 14



Гъркът е най-младият полуфиналист в турнира от 2003 година насам, когато в четворката проби Анди Родик. Роденият в Атина тенисист преодоля умората и демонстрира завидно спокойствие в най-важните разигравания. Той спечели първия и третия сет, след като изоставаше с пробив, а в четвъртия беше безкомпромисен в тайбрека.

The dream run for Stefanos Tsitsipas continues! The 20-year-old is into the #AusOpen semifinals after a 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (2) win over Roberto Bautista Agut. RBA fought as hard as he could, but he looked fatigued and Tsitsipas wasn’t giving him anything. pic.twitter.com/ILL1L5QwQg — TENNIS.com (@Tennis) 22 януари 2019 г. Двубоят продължи 3 часа и 19 минути, а Баутиста Агут също имаше своите шансове да се пребори за победата. Опитният испанец беше напълно равностоен, но на няколко пъти се пропуска, когато сервираше срещу слънцето.



В спор за място на финала Циципас ще се изправи срещу победителя от мача между Рафаел Надал и Франсис Тиафо, който на осминафиналите отстрани Григор Димитров.

.@StefTsitsipas is into his first Grand Slam semi-final!



pic.twitter.com/7YjJDKXxsk — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 януари 2019 г. "Чувствам се като в приказка. Изживявам мечтата си, но наистина работих много, за да стигна дотук. Преди началото на сезона си казах, че целта ми е да стигна до полуфинал на турнир от Големия шлем и ето - вече се случи. Не се разочаровах при пропуснатия мачбол, просто си казах, че трябва да продължа да съм агресивен. Беше огромно предизвикателство да остана фокусиран след победата над Федерер, но се справих. Баутиста Агут заслужава уважение за куража, с който игра. Доволен съм от себе си и мисля, че заслужено спечелих", сподели веднага след мача Циципас.



"Играл съм два пъти срещу Надал. Винаги е хубаво да имаш информация и опит срещу съответния съперник преди толкова важен двубой. Кой знае, може пък на полуфиналите да срещна и Тиафо, който е напълно непредвидим. Готов съм за тежка битка и целта ми е отново да победя", добави гъркът.

One of @StefTsitsipas' 2019 goals was to reach a Grand Slam semifinal.



Just 22 days into the year, he already achieved it #AusOpen pic.twitter.com/Dx2fZmHEaC — #AusOpen (@AustralianOpen) 22 януари 2019 г. Мачът стартира с ранен пробив за Баутиста Агут, който беше много уверен от дъното на корта, но постепенно Циципас намери верния ритъм на игра. Поставеният под номер 14 в схемата грък пропусна една възможност да върне пробива, но го направи в осмия гейм за 4:4. Циципас продължи да притиска испанеца и с още един пробив взе първия сет.



Началото на втората част беше идентично - отново пробив за Баутиста Агут, който сервираше много добре и не позволи да бъде поставен под напрежение. Испанецът заслужено изравни резултата и в този етап от мача изглеждаше фаворит за крайната победа.

This has got five written all over it @BautistaAgut takes second set 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/sMobZAL6UI — #AusOpen (@AustralianOpen) 22 януари 2019 г. Той поведе и в третия сет, а Циципас сякаш се предаваше пред умората. Нещата обаче бързо се обърнаха. Циципас показа характер и стигна до два сетбола, които Баутиста Агут отрази. При третия си шанс обаче Циципас залепи топката за линията и се доближи само на сет от триумфа.



Четвъртата част премина с доминация на сервиращите. Тайбрекът дойде като логична развръзка, а в него Циципас набързо поведе с два минипробива. Баутиста Агут не издържа на напрежението и допусна грешки, които му струваха скъпо.

Who's into their first Grand Slam semifinal?@StefTsitsipas battles past Bautista Agut 7-5, 4-6, 6-4, 7-6. #AusOpen pic.twitter.com/gAksMZecNS — ATP Tour (@ATP_Tour) 22 януари 2019 г. След последната точка гръцката агитка полудя от радост, а Циципас трудно осъзнаваше какво е постигнал.



