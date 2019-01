НБА Още едно постижение, с което Дончич ще се гордее 22 януари 2019 | 01:57 - Обновена 0 0 0 0 0



18 PTS | 11 REB | 10 AST@luka7doncic becomes the second youngest player in @NBAHistory to record a triple-double (1st career)! #NBARooks #MFFL pic.twitter.com/g8JCFfSYw4 — NBA (@NBA) 21 януари 2019 г. “Още докато играеше в Европа, Дончич правеше неща, които изглеждаха невероятни предвид възрастта му. Сега не спира да впечатлява и тук. Спокойствието, умението да бележи, начинът, по който диктува темпото - всичко е впечатляващо”, заяви преди двубоя треньорът на Милуоки Майк Бъденхолзър.



Luka Doncic with his first career triple-double



He's the second-youngest to do it (Markelle Fultz) pic.twitter.com/fVs9M0TJWT — Bleacher Report (@BleacherReport) 21 януари 2019 г. Лука Дончич продължава да изумява фенове и специалисти с представянето си в дебютния си сезон в НБА. Снощи неговият Далас Маверикс загуби със 106:116 като гост на Милуоки Бъкс, но резултатът остана в сянката на поредното впечатляващо постижение на словенеца. Той записа първи “трипъл-дабъл” в кариерата си отвъд океана (18 точки, 11 борби и 10 асистенции) и стана вторият най-млад играч в историята на Лигата с подобно постижение. По-младият от него само с 10 дни Маркел Фулц от Филаделфия е единственият друг тийнейджър с двуцифрени показатели в трите най-важни статистически категории.19-годишният Дончич е и едва третият новобранец в историята на Далас с “трипъл-дабъл”, след Денис Смит-младши и Джейсън Кид. Въпреки поредния си силен мач, бившата звезда на Реал Мадрид заяви, че не е доволен от себе си. Той реализира 6 от 17-те си стрелби от игра и изтъкна, че това със сигурност не го радва.“Още докато играеше в Европа, Дончич правеше неща, които изглеждаха невероятни предвид възрастта му. Сега не спира да впечатлява и тук. Спокойствието, умението да бележи, начинът, по който диктува темпото - всичко е впечатляващо”, заяви преди двубоя треньорът на Милуоки Майк Бъденхолзър.Гардът на “елените” Ерик Бледсоу също похвали младия словенец. “Дончич напълно оправдава очакванията. Вкарва важните стрелби, има лидерски качества - определено е по-добър от всеки, който съм виждал на неговата възраст”, заяви Бледсоу. Средните показатели на Лука от началото на сезона са 20 точки, 6,7 борби и 5,1 асистенции на мач. Той е фаворит за новобранец на годината, а освен това е сред първите четирима в гласуването за Мача на звездите. След снощната загуба Далас e с баланс от 20 победи и 26 поражения, като заема 13-о място в Западната конференция.

