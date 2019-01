ММА Хабиб посочи три битки, след които може да се пенсионира като най-великия 21 януари 2019 | 20:10 0 0 0 0 1 Шампионът в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов посочи трима свои потенциални следващи съперници, след битките с които ще може да прекрати ММА кариерата си като най-великия за всички времена. Exclusive Interview: We speak with @TeamKhabib about GSP, McGregor, Diaz and lots more!



: https://t.co/7EgHjc4uiQ pic.twitter.com/jnVVe7y1Nz — Submission Radio (@SubmissionRadio) January 21, 2019 “Не знам точно сега, но може би Джорд Сен Пиер, Тони Фъргюсън и Флойд Мейуедър. След тези три битките мога да се откажа като най-великия за всички времена”, казва дагестанецът в интервю за Submission Radio. “Сен Пиер е много голямо име, харесва ми опонентът ми да е много тежък, а и той е малко по-едър физически от мен. Ако ще се изправяме един срещу друг, трябва да е в лека категория, защото в полусредна той ще бъде по-едър. За мен ще е умно решение да направим двубоя в лека категория. Той е голямо предизвикателство за мен, за моето наследство ще е чудесно да се изправя срещу него, а мнението ми е, че той е най-великият в историята на UFC”, обяснява още Хабиб. Khabib: Forget McGregor and Diaz, I want GSP, Ferguson and Mayweather before retiring as ‘greatest athlete of all time’ (@antontabuena) https://t.co/Qcf9ZqaTcj — Bloody Elbow (@BloodyElbow) January 21, 2019 “Мейуедър вече е стар. Ако говорехме да се бия с някои от младите лъвове в бокса, тогава щеше да ми е много тежко. Например, с Канело или Головкин - тези двамата са опасни. Но Мейуедър вече е на 42 години, а е много голямо име, така че защо не”, каза Хабиб и допълни, че не е заинтересован от реванш с Конър Макгрегър, защото първата им битка не е била оспорвана и ирландецът е бил премазан, така че нямало нужда от втори двубой.

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2379 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1