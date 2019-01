Австралия оцеля след дузпи срещу Узбекистан на 1/8-финалите за Купата на Азия

Защитаващият титлата си от 2015 година Австралия си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на Азия. "Кенгурата" направиха равенство 0:0 с Узбекистан в редовното време и продълженията, но спечелиха след дузпи с 4:2 При 11-метровите удари Марк Милиган, Роби Крузе, Апостолос Яну и Матю Леки бяха точни, за да осигурят драматичния успех за австралийците.

