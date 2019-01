Ювентус - Киево 0:0, следете тук!

Ювентус и Киево играят при резултат 0:0 в срещата помежду си от 20-ия кръг на Серия "А" на стадион "Алианц Стейдиъм" в Торино.

Домакините излизат с Кристиано Роналдо и Пауло Дибала в предни позиции, а по двете крила ще действат Федерико Бернардески и Дъглас Коща.

Non è un lunedì come gli altri! È un lunedì di calcio! È un lunedì gialloblù! L'XI scelto da @MisterDiCarlo per la sfida all'#AllianzStadium contro la @juventusfc è pronto... Noi siamo pronti! Forza ragazzi, cuore e coraggio! #ForzaChievo #InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/chbTBlsAir