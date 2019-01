Това ли е най-бруталната аркада в историята на бокса? (видео)

Баду Джак (22-2-3, 13 KO) загуби от Маркъс Браун (23-0, 16 KO) в подглавната битка на галавечерта в Невада. Джак започна битката на бавни темпове, както винаги прави, а в седмия рунд двамата си сблъскаха главите, което разряза брутално челото на Баду. Той успя да изкара всичките 12 рунда, въпреки кръвта и загуби с решение. Вижте как изглежда рефера Тони Уийкс след края на битката, както и срязаното чело на Баду:

Referee Tony Weeks after Badou Jack vs Marcus Browne. pic.twitter.com/0r4NSitouw

@BadouJack lost but still fought like a champ with that cut pic.twitter.com/uf071LjQ9R