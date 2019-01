Тенис Джокович пребори 22-годишен руснак за 10-ия си 1/4-финал в Мелбърн 21 януари 2019 | 16:15 - Обновена 0 0 0 0 4 Световният номер 1 Новак Джокович се нуждаеше от четири сета, за да елиминира съпротивата на Даниил Медведев и да се класира на четвъртфиналите на Australian Open. Сърбинът надделя с 6:4, 6:7(5), 6:2, 6:3 в последния мач от вечерната програма в понеделник, като в следващия кръг ще се изправи срещу шампиона от Бризбън Кей Нишикори. "Since I guess my opponent is watching, I'm feeling fantastic....I've never been fresher in my life!"



Always the gamesman, @DjokerNole #AusOpen pic.twitter.com/roB4W1UMPc — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2019 Джокович за десети път е четвъртфиналист в “Мелбърн Парк” и преследва рекордна седма титла, като вече има поне 10 участия в 1/4-финали на всичките четири турнира от “Големия шлем”. Самият стандарт на двубоя не бе чак толкова висок, тъй като и двамата направиха повече грешки, отколкото печеливши удари, но пък постоянно се впускаха в продължителни разигравания от основната линия. Нервите на Медведев не издържаха в края, а той получи и предупреждение за просрочване на времето за изпълнение на сервис, имаше нужда от медицински таймаут и трябваше да му залепят спортните обувки. "He looked a little bit vulnerable at times"



Despite the win, @Annabel_Croft says there were some worrying signs for Djokovic #AusOpen pic.twitter.com/HgeCms6cgn — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 21, 2019 22-годишният руснак пропусна три брейкбола в третия и още два в четвъртия сет, като не се възползва от проблемите на Джокович в гърба. Белградчанинът можеше да затвори мача и в три сета, но във втората част пропиля аванс от 4:1 гейма, а след това допусна изоставане от 2:6 точки в тайбрека, което даде възможност на Медведев да изравни. В ключов момент при 1:2 в третата част Джокович се измъкна от 0:40 при собственото си подаване, а след това взе и следващите четири гейма, за да поведе отново в резултата. Медведев пропусна възможности за пробив във втория и в шестия гейм на третата част, а Джокович реализира брейк за 2:1, а след това затвори мача с нов пробив в края. What a battle.@DjokerNole is made to work, but he's always up for the fight. #AusOpen pic.twitter.com/nnDDG8DbGU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2019 "Беше истинска битка, Даниил игра страхотен тенис, развил е много сервиса и бекхенда се си в последните месеци. Той се защитаваше отлично, представи се добре и на мрежата. Трудно беше да го преодолея. Опитвах най-различни неща, но за щастие успях да измъкна няколко ключови гейма при мой сервис от изоставаща позиция, а в същото време се възползвах от възможностите, когато се появиха", коментира Джокович, който допусна цели 50 непредизвикани грешки, но въпреки това триумфира. На четвъртфиналите той ще играе срещу японеца Кей Нишикори, който обърна Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:7(8), 4:6, 7:6(4), 6:4, 7:6(10-8). "Кей е невероятен, надявах се другият тенисист да спечели, но...Играли сме на този корт няколко пъти, включително четвъртфинал преди години. Той е един от най-бързите тенисисти в Тура. Няма да бъде лесно", каза Джокович. Ноле за първи път от 2016-а е четвъртфиналист в Мелбърн, след като през 2017-а отпадна във втори кръг от Денис Истомин, а миналата година бе спрян в 4-и кръг от Хьон Чонг.

