Тенис Симона Халеп след загубата от Серина: В първия сет сякаш ме блъсна влак 21 януари 2019 | 15:43 - Обновена 0 0 0 0 6



"Борих се здраво днес и бях много близо до победата", заяви на пресконференцията след мача Халеп.



Тя загуби всичките си подавания в първия сет, преди да се мобилизира във втория и да се добере до трета част.



"Чувствах се все едно съм блъсната от влака в първия сет. Всичко се случваше прекалено бързо за мен. Не съм се притеснила обаче от това, което стана, защото знаех как мога да играя на по-високо ниво. Знаех, че за да остана в мача трябва просто да започна да се движа по-бързо и да удрям остро и силно.



Така че след първия сет вътре в мен нещо гореше и си казах, че едва сега започва мача за мен. Гейм след гейм, моето ниво се вдигаше, обясни Халеп.

Plot Twist @serenawilliams gets the vital break in the deciding set to lead Simona Halep 4-3.#AusOpen pic.twitter.com/S7ZPLAa3Ko — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 януари 2019 г. Последният път, когато двете се срещаха, бе в четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ през 2016 година, когато Уилямс отново спечели, и пак в три сета.



"Винаги, когато си загубил, не можеш да говориш за подобрение на играта, но мисля, че бях съвсем близо до успеха днес. Смятам, че играх добре, стоях в мача до последния гейм и можех да обърна развоя му в моя полза. Също така се движех добре”, добави Халеп.



Самата Симона завърши 2018-а с контузия в гърба, а новият сезон стартира за нея с поражение на подгряващия турнир в Сидни, когато отпадна още в първия кръг. Но и жребият не беше благосклонен за нея на Откритото първенство на Австралия, след като в първия кръг трябваше да се мъчи с естонката Кая Канепи. Във втория тя се справи с другата от сестрите Уилямс- Винъс, а сега вече приключи участието си с поражение от Серина.

Great fight @Simona_Halep!



We will see you soon #AusOpen pic.twitter.com/tympHQpA9k — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 януари 2019 г. "Поех риска да си стоя вкъщи прекалено дълго време, но не съм почивала, а се опитвах да се подготвя за тенис на най-високо ниво. И наистина не смятам, че днес съм играх слабо. Доволна съм от това, което показах в турнира”, завърши румънката.

Румънската тенисистка Симона Халеп ще извлече единствено позитиви от поражението си от Серина Уилямс с 1:6, 6:4, 4:6 в осминафиналите на Откритото първенство на Австралия."Борих се здраво днес и бях много близо до победата", заяви на пресконференцията след мача Халеп.Тя загуби всичките си подавания в първия сет, преди да се мобилизира във втория и да се добере до трета част."Чувствах се все едно съм блъсната от влака в първия сет. Всичко се случваше прекалено бързо за мен. Не съм се притеснила обаче от това, което стана, защото знаех как мога да играя на по-високо ниво. Знаех, че за да остана в мача трябва просто да започна да се движа по-бързо и да удрям остро и силно.Така че след първия сет вътре в мен нещо гореше и си казах, че едва сега започва мача за мен. Гейм след гейм, моето ниво се вдигаше, обясни Халеп.Последният път, когато двете се срещаха, бе в четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ през 2016 година, когато Уилямс отново спечели, и пак в три сета."Винаги, когато си загубил, не можеш да говориш за подобрение на играта, но мисля, че бях съвсем близо до успеха днес. Смятам, че играх добре, стоях в мача до последния гейм и можех да обърна развоя му в моя полза. Също така се движех добре”, добави Халеп.Самата Симона завърши 2018-а с контузия в гърба, а новият сезон стартира за нея с поражение на подгряващия турнир в Сидни, когато отпадна още в първия кръг. Но и жребият не беше благосклонен за нея на Откритото първенство на Австралия, след като в първия кръг трябваше да се мъчи с естонката Кая Канепи. Във втория тя се справи с другата от сестрите Уилямс- Винъс, а сега вече приключи участието си с поражение от Серина."Поех риска да си стоя вкъщи прекалено дълго време, но не съм почивала, а се опитвах да се подготвя за тенис на най-високо ниво. И наистина не смятам, че днес съм играх слабо. Доволна съм от това, което показах в турнира”, завърши румънката.

Още по темата

0 0 0 0 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3347 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1