Зимни спортове Линдзи Вон решава бъдещето си в близките дни 21 януари 2019 | 14:06 0 0 0 0 0 Линдзи Вон ще вземе окончателно решение в близките дни дали да прекрати състезателната си кариера в алпийските ски. Легендарната американка стартира за първи път този сезон в Кортина Д'Ампецо през уикенда, след като пропусна началото заради контузия в коляното. Ahhhhh, shoot! @lindseyvonn goes through a panel and DNFs but stays on her skis and is OK. Phew! @goggiasofia greets her in the finish area with flowers. @cortinaclassic #worldcupcortina pic.twitter.com/8dc8Xyfn73 — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) January 20, 2019 Вон се надяваше да влезе във форма и да участва на световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Оре, Швеция другия месец, но продължава да изпитва болки и това може я накара да прекрати кариерата си по-рано от планираното. "Линдзи Вон ще помисли в следващите няколко дни и вземе решение как ще продължи занапред", каза говорителката на американския ски отбор Мегън Харод. Линдзи Вон е най-успешната жена в алпийските ски с 82 победи за Световната купа. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 321

1