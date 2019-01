Тенис Плишкова пред Sportal.bg: Понякога имаш лесни мачове срещу силни тенисисти 21 януари 2019 | 14:08 - Обновена 0 0 0 0 0



"Мачът не се разви както очаквах, защото приключи много бързо. Може би очаквах малко по-оспорван резултат, но понякога се получава така. Имаш някои тежки мачове и след като ги преодолееш, може да имаш лесни срещи с по-добри тенисисти", коментира Плишкова пред Sportal.bg след победата си.



"Това е тенисът. Мисля, че резултатът не отрязава точно, случилото се на корта. Във втория сет се чувствах много добре и тя нямаше много шансове, но първият беше оспорван. Допуснах пробив още в началото. Можеше да е малко по-различно, но понякога е така. Имаш лесни мачове, имаш трудни мачове. Понякога ранглистата няма значение. Тя беше най-високо поставената тенисистка, срещу която се изправих в турнира, но със сигурност не беше най-трудният ми мач", допълни чехкинята, която имаше тежки трисетови срещи в предишните два кръга.



Celebrating the win in the #icebath Getting ready for next battle #AceQueenTeam pic.twitter.com/VN5tOo6fkG — Karolina Pliskova (@KaPliskova) January 21, 2019

На четвъртфиналите Каролина ще се изправи срещу Серина Уилямс. Тя говори за тази възможност преди американката да се справи с номер 1 в света Симона Халеп: "Играхме на US Open. Аз не играх добре в този мач. Би било хубаво да взема реванш. Тук условията са различни. Мисля, че играя малко по-добре от миналата година. Разбира се, ако Серина покаже най-доброто, на което е способна, тогава е тежко, защото тя може да сервира, да те притисна от ретур, но тя може и да пропуска. Ще видим".



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Мелбърн

Каролина Плишкова продължава отличното си представяне на Откритото първенство на Австралия. Бившата номер 1 в света отнесе Гарбине Мугуруса с 6:3, 6:1 за един час и се класира за четвъртфиналите в Мелбърн за трета поредна година."Мачът не се разви както очаквах, защото приключи много бързо. Може би очаквах малко по-оспорван резултат, но понякога се получава така. Имаш някои тежки мачове и след като ги преодолееш, може да имаш лесни срещи с по-добри тенисисти", коментира Плишкова предслед победата си."Това е тенисът. Мисля, че резултатът не отрязава точно, случилото се на корта. Във втория сет се чувствах много добре и тя нямаше много шансове, но първият беше оспорван. Допуснах пробив още в началото. Можеше да е малко по-различно, но понякога е така. Имаш лесни мачове, имаш трудни мачове. Понякога ранглистата няма значение. Тя беше най-високо поставената тенисистка, срещу която се изправих в турнира, но със сигурност не беше най-трудният ми мач", допълни чехкинята, която имаше тежки трисетови срещи в предишните два кръга.На четвъртфиналите Каролина ще се изправи срещу Серина Уилямс. Тя говори за тази възможност преди американката да се справи с номер 1 в света Симона Халеп: "Играхме на US Open. Аз не играх добре в този мач. Би било хубаво да взема реванш. Тук условията са различни. Мисля, че играя малко по-добре от миналата година. Разбира се, ако Серина покаже най-доброто, на което е способна, тогава е тежко, защото тя може да сервира, да те притисна от ретур, но тя може и да пропуска. Ще видим".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 309

1