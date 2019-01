Тенис Световната №1 преклони глава пред Серина след трисетова битка 21 януари 2019 | 12:37 - Обновена 0 0 0 0 11



Това бе деветият успех на Серина над световната №1 от общо десет мача побежду им.



Интересното е, че началото на мача не предвещаваше такова тотално надмощие на американката в първия сет. Тя допусна пробив на нула още в откриващото си подаване, но след това с добра игра на ретур и от основната линия записа шест поредни гейма на своята сметка и заслужено спечели с 6:1.



Във втората част Халеп игра невероятен тенис. Американката първа стигна до пробив за 2:1, но още в следващия гейм загуби подаването си. След това двете печелеха сервис геймовете си, но в десетия Халеп стигна до нов пробив и изравни резултата.

Serena Williams was outstanding tonight. She’s secured her spot in the quarterfinals of the #AusOpen, with a 6-1, 4-6, 6-4 victory over world number 1 Simona Halep. pic.twitter.com/aWQfuZv5Pf — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) 21 януари 2019 г. Решаващ в третия сет се оказа шестия гейм, когато Симона Халеп имаше три възможности за пробив, но не успя да се възползва. Уилямс удържа подаването си, в следващия гейм стигна до пробив, след което го затвърди за 5:3.



Американката не допусна изненада, сервирайки за двубоя, и затвори срещата при първия си мачбол.



Със спечеления втори сет Халеп сложи край на серията на Уилямс от 21 поредни сета на Откритото първенство на Австралия.

"Това беше напрегнат мач, в който имаше някои невероятни точки. Но аз просто обичам да играя тенис. Наистина е страхотно отново да играя на този корт. Трябваше да подобря играта си. Тя е номер едно в света. Аз обаче съм боец, никога не се отказвам. Това ми е вродено. Чудо е, че съм тук и мога да правя нещо, което ми харесва. Това е моята работа и е изключително удоволствие за мен. Това ме държи мотивирана и готова да се боря за всяка точка”, заяви Уилямс в интервюто на корта.



Преди началото на мача се стигна до куриозна ситуация. Дикторът обяви, че на корта излиза номер 1 в световната ранглиста и тогава се появи Серина Уилямс, вместо Симона Халеп. Американката се извини и веднага се върна обратно.



''Please welcome world no.1.."

*Serena enters*

''Oh wait''

pic.twitter.com/VmNHwVb90z — SimoReactions (@Simoreactions) 21 януари 2019 г. На четвъртфиналите Серина ще играе срещу поставената под №7



Плишкова победи Уилямс в полуфиналите на US Open през 2016 година, но американката си го върна в четвъртфиналите на “Флашинг Медоус” миналия сезон.

