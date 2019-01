Бейзбол Треньорът на Ред Сокс вече не е сигурен дали иска да се види с Тръмп 21 януари 2019 | 10:23 0 0 0 0 0



През ноември Кора бе убеден, че ще се включи в традиционната визита във Вашингтон в чест на титлата от Световните серии. След като през миналата седмица стана ясно, че Тръмп планира да пренасочи средствата, предвидени за Пуерто Рико, към Флорида и Тексас обаче, наставникът на "червените чорапи" започна да преосмисля позицията си.



Alex Cora is thinking twice about visiting the White House https://t.co/fKILFkNTJw — The Boston Globe (@BostonGlobe) January 18, 2019

"Ще видим какво ще стане – заяви 43-годишният Алекс Кора по време на клубно събитие миналата седмица. – Доста неща се случват в момента с правителството и този шътдаун, и всичко останало. Ако отида в Белия дом, ще представя Пуерто Рико по правилния начин."



От ръководството на Ред Сокс обявиха, че приемат поканата и ще организират пътуването на 15 февруари, но оставиха избор на всеки играч и треньор сам да прецени дали иска да се включи в посещението на Белия дом.



"Точно в момента мога да кажа "да". Но това може да се промени утре – допълни Кора. – Не че съм си променил мнението, просто ще видим какво ще стане в следващите дни. Не знам каква трибуна ще имам, ако реша да отида. Ако тръгнеш в обратната посока и обърнеш гръб на ситуацията, дали е позитивно? Не знам. Понякога трябва да си покажеш лицето."



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

