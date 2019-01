Бейзбол Европа ще домакинства две от квалификациите за Токио '20 21 януари 2019 | 09:55 0 0 0 0 0



Първата официална олимпийска квалификация при мъжете ще бъде в Италия от 18 до 22 септември. В нея ще участват отборите от Топ 5 на европейското първенство по бейзбол в Германия по-рано същия месец и шампионът на Африка. Шестте тима ще спорят в Болоня и Парма за една квота за Токио.



В Холандия пък ще се играе изобщо първата квалификация при жените. От 23 до 28 юли в Утрехт също за една квота ще се борят осем отбора – тези от Топ 6 на Евро '19 в Чехия и Полша в началото на същия месец и първите два от първенството на Африка.



И в бейзбола, и в софтбола ще се проведат още по две интерконтинентални квалификации за олимпийските турнири, за които ще се класират общо по шест отбора. Домакинът Япония има запазено място и в двете надпревари. При жените своята виза за Токио вече подпечата и тимът на САЩ, който спечели световната титла на първенството на планетата в Япония '18.



Лека промяна настъпи в регламента на световното първенство за мъже "Премиър 12", което ще се състои през ноември в четири държави – групова фаза в Тайван, Корея и Мексико и финали в Япония. По принцип в него трябва да се разиграят две олимпийски квоти – една за най-предно класирания отбор от зона "Америка" и една за най-предно класирания отбор от зона "Азия/Океания".



На заседание в Рим вчера обаче WBSC реши, че ако нито един тим от азиатско-австралийския регион не влезе в Топ 6 на "Премиър 12", то тази квота ще бъде прехвърлена за финалната световна квалификация през април 2020 г. в тайванската столица Тайпе.





КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ТОКИО '20



Бейзбол



Европа/Африка Италия (18-22.IX.2019 г.) 6 отбора/1 квота

"Премиър 12" Япония (11-16.XI.2019 г.) 12 отбора/2 квоти*

Америка САЩ (март 2020 г.) 8 отбора/1 квота

Финална пресявка Тайван (април 2020 г.) 6 отбора/1 квота*



Софтбол



Европа/Африка Холандия (23-28.VII.2019 г.) 8 отбора/1 квота

Америка Канада (25.VIII-1.IX.2019 г.) 16 отбора/2 квоти

Азия/Океания Китай (24-29.IX.2019 г.) 8 отбора/1 квота



---

*В зависимост от представянето на отборите от зона "Азия/Океания" на световното първенство, едната квота от "Премиър 12" може да бъде прехвърлена във финалната квалификация.





