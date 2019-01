Тенис Раонич прегази Александър Зверев 21 януари 2019 | 08:57 - Обновена 0 0 0 0 3



Поставеният под номер 16 Раонич пласира 16 аса и надделя по категоричен начин над Зверев с 6:1, 6:1, 7:6(5) след близо два часа игра. Победителят напълно обезличи германеца в първите два сета, а в третия остана непоклатим в най-важните моменти.

"We keep things really simple."@milosraonic on working with Goran Ivanisevic.#AusOpen pic.twitter.com/utVEmPkZ4J — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 януари 2019 г. 21-годишният Зверев допусна шест пробива в първите два сета. Ядосан от слабата си игра при 1:4 във втората част, когато седна за почивка, Зверев счупи ракетата си, удряйки я девет пъти в корта.

Zverev is mad.

How mad?

Nine-time racket smash mad.



He's down two sets to none against @MilosRaonic.#AusOpen pic.twitter.com/3sMrk5Lkw4 — Tennis Channel (@TennisChannel) 21 януари 2019 г. Единствено третия сет беше оспорван, като в него пробиви нямаше, а Зверев спаси два мачбола в десетия гейм. В тайбрека той имаше аванс от 3:1 и 4:2, но Раонич направи обрат за 6:4 и с четвъртия си мачбол затвори срещата.



След двубоя канадецът заяви, че е горд от представянето си.



"Играх невероятно днес, направих много неща изключително добре и съм много горд. Целта ми днес беше просто да направя нещата по-неудобни за него и разиграванията да бъдат възможно по-кратки", коментира Раонич.

Just like that, @milosraonic is up two sets to love.



Just like that, @milosraonic is up two sets to love.



The 16th seed takes the second set against Alexander Zverev, 6-1.#AusOpen pic.twitter.com/gQhOr2NC7y — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 януари 2019 г. На четвъртфиналите 28-годишният Раонич ще играе с победителя от мача между номер 11 Борна Чорич (Хърватия) и Люка Пуй (Франция).

