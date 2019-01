Тенис Свитолина срещу Осака е първият четвъртфинал при дамите в Мелбърн 21 януари 2019 | 05:58 - Обновена 0 0 0 0 0



Свитолина се наложи с 6:2, 1:6, 6:1 над Кийс в мач, който премина през няколко големи обрата. Украинката обаче показа здрави нерви в ключовите моменти и заслужено продължава напред.

“Много се радвам, че се справих с напрежението в третия сет. Беше трудно, защото слънцето блестеше в очите ми, но въпреки това победих. И двете играхме добре. Мадисън беше почти безгрешна във втория сет, затова трябваше и аз да повиша нивото на представянето си, за да имам шанс”, сподели след двубоя щастливата Свитолина.



Първата част премина при тотална доминация на украинката, която загуби само 7 точки на свой сервис. Шестата поставена в схемата реализира два пробива и всичко за нея вървеше чудесно, но Кийс постепенно започна да намира ударите си и във втория сет контролираше ситуацията на корта. Американката взе пет поредни гейма и наниза 16 уинъра, за да прати мача в трети сет.

What's on @ElinaSvitolina's shoe?



Something that might get the crowd on her side #AusOpen pic.twitter.com/Df00rmqH7w — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 януари 2019 г. Решителен се оказа продължилият над 16 минути третия гейм, в който Кийс пропусна цели пет точки за пробив. Веднага след това самата тя беше пробита и инициативата премина на страната на Свитолина. До края украинката нямаше проблеми и вече чака сблъсъка с Осака.



Японката имаше трудна задача срещу Севастова, но спечели с 4:6, 6:3, 6:4 най-вече благодарение на мощната си игра от основната линия. Поставената под №4 шампионка от US Open отново трябваше да прави обрат. Тя допусна много непредизвикани грешки и отстъпи в първия сет, но след това стана по-агресивна и Севастова често нямаше отговор за дълбоките й удари.

Welcome to the @AustralianOpen quarterfinals, @Naomi_Osaka_!



The reigning US Open champion defeats Anastasija Sevastova 4-6, 6-3, 6-4 --> https://t.co/UoKUWfR7W2 pic.twitter.com/kXYqR7aunC — WTA (@WTA) 21 януари 2019 г. Един пробив беше достатъчен на Осака за спечелването на втория сет, а в третия тя набързо поведе с 2:0, но изигра слаб шести гейм, в който допусна връщане на пробива. Японката бързо се мобилизира и направи рибрейк, след който нямаше какво да я спре по пътя към четвъртфиналите.



Мачът на “Род Лейвър Арина” продължи близо два часа, а Осака остави в статистиката 7 аса, 51 уинъра и 43 непредизвикани грешки. Елина Свитолина и Наоми Осака са първите четвъртфиналистки при жените на Australian Open. Двете ще се изправят помежду си в спор за място на полуфиналите, след като постигнаха трудни победи в три сета, съответно срещу Мадисън Кийс и Анастасия Севастова.Свитолина се наложи с 6:2, 1:6, 6:1 над Кийс в мач, който премина през няколко големи обрата. Украинката обаче показа здрави нерви в ключовите моменти и заслужено продължава напред.“Много се радвам, че се справих с напрежението в третия сет. Беше трудно, защото слънцето блестеше в очите ми, но въпреки това победих. И двете играхме добре. Мадисън беше почти безгрешна във втория сет, затова трябваше и аз да повиша нивото на представянето си, за да имам шанс”, сподели след двубоя щастливата Свитолина.Първата част премина при тотална доминация на украинката, която загуби само 7 точки на свой сервис. Шестата поставена в схемата реализира два пробива и всичко за нея вървеше чудесно, но Кийс постепенно започна да намира ударите си и във втория сет контролираше ситуацията на корта. Американката взе пет поредни гейма и наниза 16 уинъра, за да прати мача в трети сет.Решителен се оказа продължилият над 16 минути третия гейм, в който Кийс пропусна цели пет точки за пробив. Веднага след това самата тя беше пробита и инициативата премина на страната на Свитолина. До края украинката нямаше проблеми и вече чака сблъсъка с Осака.Японката имаше трудна задача срещу Севастова, но спечели с 4:6, 6:3, 6:4 най-вече благодарение на мощната си игра от основната линия. Поставената под №4 шампионка от US Open отново трябваше да прави обрат. Тя допусна много непредизвикани грешки и отстъпи в първия сет, но след това стана по-агресивна и Севастова често нямаше отговор за дълбоките й удари.Един пробив беше достатъчен на Осака за спечелването на втория сет, а в третия тя набързо поведе с 2:0, но изигра слаб шести гейм, в който допусна връщане на пробива. Японката бързо се мобилизира и направи рибрейк, след който нямаше какво да я спре по пътя към четвъртфиналите.Мачът на “Род Лейвър Арина” продължи близо два часа, а Осака остави в статистиката 7 аса, 51 уинъра и 43 непредизвикани грешки.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 214

1