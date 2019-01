Тенис Федерер: Загубих от по-добър играч 20 януари 2019 | 16:27 - Обновена 0 0 0 0 2



"Загубих от по-добрия тенисист, който игра много добре в този мач. Задържа се, изработи си шансове, остана спокоен. Това не е лесно, особено за по-младите момчета. Той заслужава поздравления, че се справи с всичко това. Виждам го много напред в играта за дълго време. Мачът днес беше много силен за него", коментира Федерер. .@rogerfederer: "I lost to a better player who was playing very well tonight. Hung in there, gave himself chances at some point, stayed calm. It's not always easy, especially for younger guys. Credit to him for taking care of that."#AusOpen pic.twitter.com/F60r32OdnX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 37-годишният швейцарец пропусна всичките си 12 възможности за пробив в двубоя, което натежа. "Определено не се справих добре при шансовете ми за брейк. В "Хопман Къп" (в началото на януари) също се срещнахме и не успях да го пробия. Явно има нещо грешно в подхода ми при ретурите на неговия сервис. Той също така свърши много добра работа при защитата на всичките тези възможности", допълни швейцарецът. "I loved the crowd. I think they were fantastic. That there was an occasional excited guy screaming in the rally, that's okay. I'd rather have it that way than the silent guys who don't make a sound. It was good fun. I enjoyed it."



Until next time @rogerfederer #AusOpen pic.twitter.com/NCvs2qNXpK — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Той ще изпадне от топ 5 на световната ранглиста след края на турнира, като може да стигне и до седмото място. Шесткратният шампион Роджър Федерер (Швейцария) призна, че е отпаднал заслужено в четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия. Федерер, който беше спечелил титлата в последните две издания на турнира, претърпя поражение от 20-годишния грък Стефанос Циципас със 7:6(11), 6:7(3), 5:7, 6:7(5).37-годишният швейцарец пропусна всичките си 12 възможности за пробив в двубоя, което натежа. "Определено не се справих добре при шансовете ми за брейк. В "Хопман Къп" (в началото на януари) също се срещнахме и не успях да го пробия. Явно има нещо грешно в подхода ми при ретурите на неговия сервис. Той също така свърши много добра работа при защитата на всичките тези възможности", допълни швейцарецът.Той ще изпадне от топ 5 на световната ранглиста след края на турнира, като може да стигне и до седмото място.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3497 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1