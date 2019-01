Салах изравни постижение на Торес във Висшата лига

Mohamed Salah has scored his 50th PL goal (48 Liverpool, 2 Chelsea).



Only 3 players in competition history have been quicker in reaching the 50-goal milestone pic.twitter.com/f6JRZPNhWl — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 19, 2019

Mohamed Salah has become the 8th African player to reach 50 PL goals.



The complete list:

104 – D. Drogba

97 – E. Adebayor

95 – Yakubu

62 – Y. Toure

54 – Kanu

52 – E. Ekoku

52 – S. Mane

50 – M. SALAH pic.twitter.com/XpbyWxXd42 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 19, 2019

Roberto Firmino has scored Liverpool’s 1000th PL goal at Anfield.



Mark Walters scored the Reds’ 1st home goal in the competition, v Sheff Utd in 1992.



Liverpool are the 4th team to score 1,000+ home PL goals after Man Utd (1,094), Arsenal (1,041) & Chelsea (1,005) pic.twitter.com/dBuXr6BJy1 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 19, 2019

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах се разписа на два пъти за вчерашната победа с 4:3 над Кристъл Палас и така закръгли головата си сметка на 50 попадения в 72 мача от Висшата лига. По този начин той се изравни с бившия нападател на мърсисайдци Фернандо Торес, който достигна толкова голове за същия брой срещи в английския елит.Египтянинът е четвъртият играч в историята на това първенство по отношение на най-бързо вкарани 50 гола. Преди него са само легендите Анди Коул (в 65 двубоя), Алън Шиърър (в 66) и Рууд Ван Нистелрой (в 68), като оставя зад гърба си голмайстори като Серхио Агуеро (в 81), Тиери Анри (в 83) и Кевин Филипс (в 83). 48 от попаденията му са с екипа на Ливърпул, а първите два - с този на Челси , когато играеше за лондончани през сезон 2013/14.Също така, 26-годишният играч се превърна в осмия африканец, реализирал 50 гола във Висшата лига. С най-много са Дидие Дрогба (104), Емануел Адебайор (97) и Якубу. Скоро Салах може да се изкачи с няколко места в това подреждане, тъй като останалите четирима преди него са отбелязали само с до 12 попадения повече, като един от тях е съотборинкът му Садио Мане с 52.Имаше и друг исторически гол във вчерашния мач. Роберто Фирмино отбеляза попадение №1000 за Ливърпул на “ Анфийлд ” във Висшата лига и така тимът стана едва четвъртият с това постижение след Манчестър Юнайтед (1094), Арсенал (1043) и Челси (1005).