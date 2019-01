Други спортове Дания продължи победната си серия на Световното по хандбал 20 януари 2019 | 11:16 0 0 0 0 0



Тунис загуби всички шансове да се класира на полуфиналите, след като отстъпи с 23:35 (14:19) срещу Швеция. Скандинавците изоставаха с 6:7 след 11 минути игра, когато шампионите на Африка имаха впечатляващата 100-процентова успеваемост пред гола. Никлас Екберг и Андреас Нилсон обаче вкараха по седем гола и помогнаха за обрата, завършил с победа с преднина от 12 попадения в полза на европейския тим. A solid win for @ehfeuro runners-up Sweden against the African champions Tunisia #handball19 #GERDEN2019 #TUNSWE@FRAHandball @RFEBalonmano pic.twitter.com/vjlrhi5AlZ — IHF (@ihf_info) January 19, 2019 Домакинът на втория поток Германия победи с 24:19 (14:10) Испания и запази първото си място с актив от пет точки. Толкова има и действащият световен шампион Франция, който се наложи с 33:30 (17:15) срещу Испания. The co-hosts Germany secure their first win at the main round after defeating Iceland #handball19 #GERDEN2019 #GERISL@HSI_Iceland @DHB_Teams pic.twitter.com/XMimOKrBUA — IHF (@ihf_info) January 19, 2019 Домакинът на световното първенство по хандбал за мъже Дания продължи впечатляващата си серия на турнира в Хернинг, след като спечели с 25:22 (15:10) срещу Унгария. По този начин датчаните се изравниха със съседна Швеция с шест точки на върха в класирането, като първите два отбора от групата ще се класират на полуфиналите и ще срещнат лидерите от потока, който провежда мачовете си германския град Кьолн.Датчаните не започнаха мача по традиционния динамичен и доминиращ начин, но все пак стигнаха до победата срещу унгарците. Селекционерът Николай Якобсен не използва всичките си състезатели и в крайна сметка осем от тях вкараха голове. Микел Хансен отбеляза само седем след 14-те срещу Норвегия, докато Никлас Ландин направи първия си по-слаб мач и бе заменен от Яник Грийн. Резервният вратар обаче беше безгрешен и спечели отличието за играч на мача.Датчаните се нуждаеха от десет минути, за да се откъснат с повече от един гол, а след това не позволиха на унгарците да изравнят до самия край. Именно същият съперник елиминира олимпийския шампион Дания на световното първенство през 2017-а година, но този път отборът на Ищван Чокняй не успя да се противопостави. Золтан Сита отбеляза пет гола за унгарците, които също прибегнаха до смяна на вратарите и загубиха мача. Това беше шеста поредна победа за Дания на световното първенство, като следващият съперник на домакините е Египет на 21-и януари.Тунис загуби всички шансове да се класира на полуфиналите, след като отстъпи с 23:35 (14:19) срещу Швеция. Скандинавците изоставаха с 6:7 след 11 минути игра, когато шампионите на Африка имаха впечатляващата 100-процентова успеваемост пред гола. Никлас Екберг и Андреас Нилсон обаче вкараха по седем гола и помогнаха за обрата, завършил с победа с преднина от 12 попадения в полза на европейския тим.Домакинът на втория поток Германия победи с 24:19 (14:10) Испания и запази първото си място с актив от пет точки. Толкова има и действащият световен шампион Франция, който се наложи с 33:30 (17:15) срещу Испания.

