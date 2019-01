Тенис Тиафо: Бях казал на Григор, че ще го бия 20 януари 2019 | 09:58 - Обновена 0 0 0 0 4 Отстранилият Григор Димитров от Australian Open американец Франсис Тиафо, който днес навършва 21 години, не скри радостта си от победата и класирането си на 1/4-финалите в турнира, където ще се изправи срещу световния номер 2 Рафаел Надал.

"Това означава много за мен. Човече, скъсах си г*за от работа. Преди десет години казах на родителите ми, че ще бъда професионалист, че искам да играя тенис и че ще променя и техните животи, и моя. Сега съм на 21 г. и съм четвъртфиналист в турнир от Големия шлем. Не мога да повярвам. Аз и Григор сме добри приятели. Откакто съм в тура, той винаги е бил любезен с мен. Бях му казал, че ще го победя в следващия ни мач. Радвам се, че го направих на рождения ми ден. Щях да бъда бесен, ако бях паднал точно днес. "It means the world. I worked my ass off, man."@FTiafoe moved to tears after the match #AusOpen pic.twitter.com/mf7ggu6djY — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 Нищо не мога да направя срещу Надал. Ще ме подлуди от бягане. Всъщност, сега трябва да отида да поспя. Гледал съм го толкова много години. Да играя срещу него на 1/4-финал на Голям шлем, надявам се на “Род Лейвър Арена” във вечерната сесия, би било всичко за мен. Нека се подготви“, коментира веднага след мача радостният Тиафо.

"He better get ready."



If Rafa wins, Big Foe isn't scared.#AusOpen pic.twitter.com/TVRC9LE3q8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019 "Това означава много за мен. Човече, скъсах си г*за от работа. Преди десет години казах на родителите ми, че ще бъда професионалист, че искам да играя тенис и че ще променя и техните животи, и моя. Сега съм на 21 г. и съм четвъртфиналист в турнир от Големия шлем. Не мога да повярвам. Аз и Григор сме добри приятели. Откакто съм в тура, той винаги е бил любезен с мен. Бях му казал, че ще го победя в следващия ни мач. Радвам се, че го направих на рождения ми ден. Щях да бъда бесен, ако бях паднал точно днес.Нищо не мога да направя срещу Надал. Ще ме подлуди от бягане. Всъщност, сега трябва да отида да поспя. Гледал съм го толкова много години. Да играя срещу него на 1/4-финал на Голям шлем, надявам се на “Род Лейвър Арена” във вечерната сесия, би било всичко за мен. Нека се подготви“, коментира веднага след мача радостният Тиафо.

Още по темата

0 0 0 0 4 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 4620 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1