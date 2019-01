Нелегално коляно и дисквалификация за звезда от NFL в неговия UFC дебют

Звездата от NFL Грег Харди беше дисквалифициран в своя дебютен мач за UFC след използване на нелегална техника. Здравенякът се изправи срещу Алън Краудър на галавечерта в Бруклин, Ню Йорк. Още в началото на мача заваляха тежките удари.

Crowder talking to Hardy in the Octagon, then lands a flurry of punches on him! Wow! #UFCBrooklyn pic.twitter.com/Iaoq01D96X