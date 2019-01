Пейдж Ванзант сефтоса силиконовите бомби с победа

Красавицата на UFC Пейдж Ванзант направи успешно сефте на своите нови силиконови гърди на голямата галавечер в Бруклин, Ню Йорк. Тя победи коравата Рейчъл Остович със събмишън във втория рунд. Мачът не започна много добре за блондинката. Тя прекара почти целия първи рунд по гръб. Остович, която през ноември беше пребита от своя съпруг, доминираше, но допусна грешка във втората част. Тя даде ръката си, а след изтеглянето, лакътят й едва не изскочи.

That's it!@PaigeVanzant gets the tap in round 2!



What year long layoff?! #UFCBrooklyn pic.twitter.com/Wx93F4u4Uf