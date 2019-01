Шарапова отпадна в Мелбърн

Бившата номер 1 в свта Мария Шарапова приключи в 1/8-финалите участието си на Откритото първенство на Австралия. Рускинята отстъпи след над двучасова битка на корта пред местната любимка Ашли Барти с 6:4, 1:6, 4:6.

22-годишната Барти стана първата австралийка от 10 години насам, която намира място в 1/4-финалите, където нейна съперничка ще бъде чехкинята Петра Квитова, отстранила американката Аманда Анисимова с 6:2, 6:1. Барти беше подкрепяна бурно от феновете по трибуните, където бяха също легендата Род Лейвър и премиерът на страната Скот Морисън. Шарапова стоеше добре на корта през първия сет, като проби Барти в деветия гейм, а сервисът й вървеше. Във втория Барти направи два пробива и изравни резултата в сетовете.

