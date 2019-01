Тиери Анри съзря заговор срещу Монако

"Това беше стопроцентова дузпа срещу Рони Лопеш. В този момент четвъртият съдия ми каза "Много съжалявам, но системата VAR не работи в този момент. Малко след това обаче заработи. Бих искал да знам защо VAR не работи за Монако. Това е вече прекалено. Според мен това повлия на изхода на мача. Ако бяхме стигнали до равенство с човек по-малко, то вече съперникът започва да изпитва съмнения и изходът на мача оставаше открит. Борим се срещу всичко", коментира Анри.

"Oh c'est la 43ème minute, la put...de ta grand-mère"



Preuve de l'extrême tension qui règne sur le Rocher, l'altercation entre Kenny Lala et @ThierryHenry et le langage fleuri utilisé par le champion du monde 1998...#ASMRCSA @JourDeFootoff pic.twitter.com/EuPrxmIEn1