Бокс Мани Пакяо се оказа твърде добър за Бронър 20 януари 2019 | 08:40 - Обновена 0 0 0 4 4 #PacBroner fight night STARTS NOW: https://t.co/LKDIF8IbMI pic.twitter.com/Z3z0Imv9fn — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 20, 2019 Мачът

в 12-рундова битка за титлата на Световната боксова асоциация в полусредна категория. 40-годишният Пакяо не даде никакъв шанс на 11 години по-младият си съперник и на моменти на ринга Бронър изглеждаше като по-възрастният от двамата. В крайна сметка съдиите записаха 117-111 и на два пъти 116-112 в негова полза. Филипинската суперзвезда Мани Пакяо победи с единодушно съдийско решение американеца Ейдриън Бронър (33-3, 24 KO) в Лас Вегас Пакяо започна в типичния си стил, като атакува съперника си още с гонга. Филипинецът изглеждаше по-бързо от съперника си, но въпросът беше дали ще издържи на това темпо до края. Бронър пестеше сили, като не позволяваше на Пакяо да му нанася сериозни поражения. Картината се повтори и във втория рунд, като Пакяо не показваше признаци на умора, въпреки своите 40 години. Бронър взе мерки и в третия рунд започна да предприема атаки, което принуди Пакяо да бъде по-внимателен. Четвъртият и петият рунд се получиха доста равностойни, като Бронър се приспособи към атаките, но самият той не атакуваше. Едва в седмия рунд Пакяо успя да притисне сериозно Бронър, като заяви намерения да търси нокаут, макар и до този момент предимството да беше на негова страна. Pacg has got to be the most conditioned 40 year old I have seen “this year”. 12 round and no steps backward — George Foreman (@GeorgeForeman) January 20, 2019 As fast as Broner is, it looks like a 40 year old Pacquiao was faster! #PacquaioBroner It goes to the judges now! — Lennox Lewis (@LennoxLewis) January 20, 2019 В 11-ия рунд Бронър не показа нищо и изглеждаше така сякаш той води по точки на Пакяо, а не обратното. Очевидно намерението на американеца бе да хвърли всички сили в 12-ия и последен рунд в опит да наклони везните в своя полза. В крайна сметка нищо от това не се случи и Пакяо взе и 12-ия рунд, с което и крайната победа. Странна беше реакцията на Бронър, който след гонга вдигна ръце като победител и дори се изправи на въжетата. Американецът взе мерки и в следващия рунд се бранеше по-добре, но единственото му запомнящо се действие беше един десен прав. Пакяо отново взе инициативата и започна с атаките от самото начало на деветия рунд, като започна с мощен ляв в брадичката на Бронър. След попадението Мани продължи да тормози съперника и го притисна край въжетата. В десетия рунд и двамата боксьори показаха признаци на умора, но с напредването на мача силите им се изчерпаха.

Още по темата

0 0 0 4 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 13067 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1